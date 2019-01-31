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Стало известно, сколько украинцев имеют вид на жительство в Польше

Стало известно, сколько украинцев имеют вид на жительство в Польше

В Польше вид на жительство уже есть у 179 тысяч граждан Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

По его словам, в 2018 году число иностранцев с действительными видами на жительство в Польше увеличилось на 47 тыс. человек, что на 12 тыс. меньше, чем в 2017 году.

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В частности, указано, что в группе иностранцев с действительными разрешениями на проживание в Польше наибольший рост произошел среди граждан Украины – почти 34 тыс. человек (до 179 тысяч), Беларуси – на 4,7 тыс. (до 20 тыс. человек), Индии – на 1,9 тыс. (до 8,8 тыс.), а также граждан Грузии – на 1,3 тыс. (до 2,9 тыс.).

При этом больше всего (почти на 36 тысяч) возросло количество видов на временное пребывание (максимально до трех лет), а также на постоянное пребывание (на 9 тысяч).

Известно, что наиболее частым основанием пребывания иностранцев в Польше является работа. В прошлом году это было основание для рассмотрения 73% дел. Кроме того, 12% заявителей хотели остаться в Польше по семейным соображениям, а 10% – в связи с учебой.

По материалам Корреспондент.net
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