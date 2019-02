США планируют создать плавучие ветроэлектростанции

США выделят 28 млн долларов на разработку технологий плавучих офшорных ветровых электростанций.

США обладают высокоразвитой и эффективной ветроэнергетикой. Страна производит около 100 ГВт установленной мощности (второе место в мире), а средний коэффициент использования установленной мощности превышает 30%.

Читайте также: Компания Ахметова запустила 7 ветровых турбин в Запорожье общей мощностью более 26 МВт

В то же время “длина береговой линий Соединенных Штатов составляет 13 000 миль, и это огромная возможность для мирового лидерства в капитализации морского ветра”, – отметил министр энергетики США Рик Перри.

Поэтому министерство энергетики начинает проекты ATLANTIS (Aerodynamic Turbines, Lighter and Afloat, with Nautical Technologies and Integrated Servo-control), направленные на разработку технологий плавучих морских ветряных турбин (FOWT).

Большая часть лучших морских ветровых ресурсов Соединенных Штатов находится в водах, слишком глубоких для традиционных морских ветровых турбин, которые устанавливаются на морском дне, отмечает министерство энергетики США. Однако плавучие турбины создают новые технические вызовы.

Чтобы быть успешными, проекты ATLANTIS потребуют конструктивных подходов, которые максимизируют отношение мощности к весу, в то же время сохраняя или увеличивая эффективность турбин.