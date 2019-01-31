Компания Ахметова запустила 7 ветровых турбин в Запорожье общей мощностью более 26 МВт

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Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) ввела в эксплуатацию 7 турбин Приморской ветроэлектростанции. Их мощность составляет 26,6 мегаватта.
Всего в рамках первой очереди строительства Приморской ВЭС планируется построить 26 ветряков, мощность каждой составляет 3,8 мегаватта.
Для строительства Приморской ВЭС компания «ДТЭК» подписала договор с американской General Electric на поставку оборудования. Первую очередь ветроэлектростанции должны были ввести в эксплуатацию в конце 2018 года, однако строительство затянулось в связи с блокированием Россией Керченского пролива.
Отметим, что общая мощность первой очереди Приморской ВЭС должна составить около 100 мегаватт. Всего планируется, что ветроэлектростанция будет строиться в две очереди. Мощность ветряков второй очереди также должна составить около 100 мегаватт.
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