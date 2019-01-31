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В правительстве обеспечили бесперебойную доставку пенсий "Укрпочтой"

В правительстве обеспечили бесперебойную доставку пенсий "Укрпочтой"

Правительство приняло решение для обеспечения бесперебойной доставки пенсий и выплаты зарплат сотрудникам “Укрпочты”.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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“6 февраля 2019 года на заседании правительства был утвержден порядок использования в 2019 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для возмещения расходов акционерному обществу “Укрпочта” за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению. Реализация принятого решения обеспечит бесперебойную доставку пенсий и выплату заработной платы сотрудникам АО “Укрпочта”, – сообщили в пресс-службе министерства.

Как пояснили в Минсоцполитики, решение правительства определило механизм использования в 2019 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для возмещения расходов акционерному обществу “Укрпочта” за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению.

По материалам УНН
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