В правительстве обеспечили бесперебойную доставку пенсий "Укрпочтой"

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Правительство приняло решение для обеспечения бесперебойной доставки пенсий и выплаты зарплат сотрудникам “Укрпочты”.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
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“6 февраля 2019 года на заседании правительства был утвержден порядок использования в 2019 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для возмещения расходов акционерному обществу “Укрпочта” за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению. Реализация принятого решения обеспечит бесперебойную доставку пенсий и выплату заработной платы сотрудникам АО “Укрпочта”, – сообщили в пресс-службе министерства.
Как пояснили в Минсоцполитики, решение правительства определило механизм использования в 2019 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для возмещения расходов акционерному обществу “Укрпочта” за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению.
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