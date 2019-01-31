Гройсман объяснил, почему не все дороги "пережили" зиму

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что каждый год после зимы в Украине критикуют разрушенные дороги, но отремонтированные в последние годы автодороги сейчас в нормальном состоянии.
Об этом он сказал во время заседания правительства.
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«Каждый год, когда заканчивается зима, много критики по поводу разрушенных дорог, но прошу разграничивать – дороги разрушены, которые не ремонтированы 10, 15, 20 лет. Дороги, которые отремонтированы в последние несколько лет, находятся в нормальном состоянии. Если будут выявлены дефекты на этих дорогах, то их устранять будут исполнители за свой счет, мы копейки не заплатим, а за то, что сделано качественно, мы полностью рассчитались», – сказал Гройсман.
Он добавил, что знает о проблемах в дорожной сфере и обещает к 2022 году восстановить качественное сообщение между всеми областными центрами. Гройсман отметил, что дороги в городах и районах – вопрос местной власти.
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