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"Э-малыш": правительство предлагает регистрировать новорожденных через интернет

"Э-малыш": правительство предлагает регистрировать новорожденных через интернет

Кабинет министров одобрил проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка (речь идет о введении услуги “Электронный малыш”).

Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

“Мы предлагаем дать возможность украинским гражданам решить, каким образом они хотят получить полный спектр услуг по регистрации рождения ребенка. Речь идет о регистрации места проживания, получении пособия при рождении ребенка, регистрации рождения ребенка в электронной системе здравоохранения, регистрации ребенка как члена семьи, который платит налоги, выдачу удостоверений родителям многодетных семей”, – сказал министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, в случае одобрения этого законопроекта каждая украинская семья сможет быстро с помощью интернета решать эти вопросы.

По материалам УКРИНФОРМ
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