"Э-малыш": правительство предлагает регистрировать новорожденных через интернет

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Кабинет министров одобрил проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка (речь идет о введении услуги “Электронный малыш”).
Такое решение было принято на заседании правительства в среду.
“Мы предлагаем дать возможность украинским гражданам решить, каким образом они хотят получить полный спектр услуг по регистрации рождения ребенка. Речь идет о регистрации места проживания, получении пособия при рождении ребенка, регистрации рождения ребенка в электронной системе здравоохранения, регистрации ребенка как члена семьи, который платит налоги, выдачу удостоверений родителям многодетных семей”, – сказал министр юстиции Павел Петренко.
По его словам, в случае одобрения этого законопроекта каждая украинская семья сможет быстро с помощью интернета решать эти вопросы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, который потребил их дом3 ч. назад - 1830 20
В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривна5 ч. назад - 6759 16
В 2018 году Украина экспортировала в ЕС больше, чем за все годы независимости — Порошенко5 ч. назад - 670 15
Внезапная смерть основателя биржи криптовалют лишила доступа к миллионам долларовВчера, 19:40 - 12258 15
Украина переведет крупный транш в пользу МВФВчера, 17:00 - 3801 8
Xiaomi откажется от дешевых смартфонов14 ч. назад - 17274 4
Внезапная смерть основателя биржи криптовалют лишила доступа к миллионам долларовВчера, 19:40 - 12258 15
В какой валюте хранить деньги в 2019 годуВчера, 15:50 - 10132 5
В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривна5 ч. назад - 6759 16
Украина переведет крупный транш в пользу МВФВчера, 17:00 - 3801 8
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)Позавчера, 11:10 - 958 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1652 5
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2402
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2185
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3538