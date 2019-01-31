По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (24,788 млн и 32,430 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 27). Максимальный курс продажи доллара 27,97 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,97-26,98 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 72 активных заявок по доллару на сумму более 52,218 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:27,1000 – 20027,0300 – 2 20027,0200 – 1 00027,0000 – 10 00126,9800 – 30 00526,9600 – 11 00026,9400 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9500 – 3 000

26,9600 – 25 000

26,9700 – 5 000

26,9700 – 20 000

26,9700 – 30 000

26,9700 – 10 000

26,9700 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0248 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9158 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.