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Как минимум 11 почтовых операторов заинтересованы совершать операции по обмену валют

Как минимум 11 почтовых операторов заинтересованы совершать операции по обмену валют

В Национальном банке Украины сообщили, что провели встречу с почтовыми операторами Украины, в которой приняло участие 11 компаний. Им Нацбанк предоставил разъяснения относительно того, как получить лицензию на обмен валют.

Отмечается, что на встречу пригласили всех почтовых операторов Украины, однако заинтересовались и пришли только представители одиннадцати.

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«Предоставление операторам почтовой связи права осуществлять операции по обмену валют и переводу средств – очередной шаг Национального банка в направлении постепенного упрощения доступа небанковских учреждений к финансовому рынку», — сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В Нацбанке отмечают, что разрешение проводить денежные переводы, а также обмен валюты почтовыми операторами должно способствовать более широкому внедрению безналичных расчетов в Украине.

Напомним, что с 7 февраля в Украине будет действовать новый режим валютного регулирования, предусмотренный принятым законом о валюте.

По материалам hromadske.tv
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