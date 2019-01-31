Ирландия ожидает 4,5 миллиарда евро компенсации от ЕС из-за Brexit

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Ирландия планирует получить от Европейского Союза солидную компенсацию за ущерб экспорту продовольственной продукции в Британию в случае «жесткого» Brexit. Стороны уже ведут переговоры об учреждении соответствующего фонда.
Ирландия поставляет в Британию продовольствие на сумму 4,5 миллиарда евро в год, пишет The Guardian.
По данным Министерства сельского хозяйства, такса составляет 1,7 миллиарда евро. Издание отмечает, что только сектор производства говядины в Ирландии может понести убытки в 700 миллионов евро за выход Британии из состава ЕС.
Еврокомиссия обсуждает возможность постоянных выплат ирландским фермерам. Этот вопрос планируют поднять на переговорах в Брюсселе 6 февраля при участии премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.
Ирландия ожидает найти более долгосрочное решение ситуации на переговорах по бюджету ЕС в апреле. СМИ ссылается на помощь Евросоюза странам Балтии после запрета РФ на экспорт из Европы.
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