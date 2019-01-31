Рынки США могут быть интересны для украинских компаний - эксперт

Металлургическая и горнодобывающая промышленность имеют неплохие перспективы в 2019 году, а рынок США может быть интересным для украинских компаний этого сектора.

Об этом в ходе брифинга на Уолл-стрит сказал глава международных рынков капитала Нью-Йоркской фондовой биржи Алекс Ибрагим.

“Металлургическая и горнодобывающая продукция вызывают интерес… В течение прошлого года у нас зарегистрировались пять канадских компаний, все в области природных ресурсов. И мы их очень радушно приветствуем здесь. В 2019-м году я предвижу больше таких компаний на американском рынке”, – отметил он, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа относительно перспектив рынков металла в 2019-м году.

Ибрагим объяснил, что лидером по темпам роста в этом году будет рынок технологий. Оживление будет наблюдаться также на потребительском рынке, в частности, автомобилей и одежды. Сырьевые рынки горнодобывающей продукции и металлов в этом году также имеют неплохие перспективы.

“Если украинские компании ищут ликвидности и доступа к правильным инвесторам, которые знают, как оценивать компании в этой сфере, я думаю, что рынки США могут быть интересным направлением для них. Если их акции будут торговаться как в Киеве, так и здесь, в США, это может быть для них интересной альтернативой”, – посоветовал Ибрагим.