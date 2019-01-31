Apple продает восстановленные смартфоны iPhone X по заниженной цене

Компания Apple решила снизить цены на старые модели и выставить их на продажу. Падение продаж в компании толкает ее на такие решения. iPhone X продают в виде восстановленных устройств.

Восстановленные iPhone X предлагают для продажи в двух цветах – Space Gray и Silver.

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Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить iPhone с более мощной обновленной 3D-камерой. Он должен выйти в 2020 году. Новая камера будет “сканировать” окружающую картину и реконструировать изображение в трехмерной плоскости.

Мои Fiнансы:

Восстановленный iPhone X (объем памяти 64 ГБ или 256 ГБ) – от $769 до $899.

Новые iPhone X стоили – $999 и $1149.

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