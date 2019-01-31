Apple продает восстановленные смартфоны iPhone X по заниженной цене

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Компания Apple решила снизить цены на старые модели и выставить их на продажу. Падение продаж в компании толкает ее на такие решения. iPhone X продают в виде восстановленных устройств.
Восстановленные iPhone X предлагают для продажи в двух цветах – Space Gray и Silver.
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Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить iPhone с более мощной обновленной 3D-камерой. Он должен выйти в 2020 году. Новая камера будет “сканировать” окружающую картину и реконструировать изображение в трехмерной плоскости.
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