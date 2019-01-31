Toyota запустила сервис подписки на автомобили

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Toyota запустила в Японии платформу Kinto, которая объединит подписку на автомобили, мобильные сервисы, продажу и покупку подержанных автомобилей, а также услуги по ремонту. В отличие от программ других производителей, подписка от «Тойоты» будет использовать геймификацию – элементы из компьютерных игр вроде зарабатывания бонусных баллов.
Пользователям Kinto предложат два уровня подписки:
Самым успешным сервисом подписки на автомобили на сегодняшний день считается Care by Volvo: за первые четыре месяца работы марке удалось продать через сервис запланированный годовой объем подписок, а лист ожидания растянулся на весь 2019-й год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, который потребил их дом11 ч. назад - 3782 44
В 2018 году Украина экспортировала в ЕС больше, чем за все годы независимости — Порошенко12 ч. назад - 1114 19
В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривна13 ч. назад - 9447 19
Xiaomi откажется от дешевых смартфонов22 ч. назад - 20520 7
В Болгарии придумали, как покупать меньше газа у России7 ч. назад - 852 6
Xiaomi откажется от дешевых смартфонов22 ч. назад - 20520 7
В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривна13 ч. назад - 9447 19
Украинцам показали схему, с помощью которой можно узнать размер пенсии онлайн (видео)10 ч. назад - 4675 6
С февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, который потребил их дом11 ч. назад - 3782 44
Apple продает восстановленные смартфоны iPhone X по заниженной цене10 ч. назад - 3139
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)Позавчера, 11:10 - 1065 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1720 5
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2458
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2223
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3575