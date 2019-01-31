Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 13 0

Toyota запустила сервис подписки на автомобили

Toyota запустила сервис подписки на автомобили

Компания Toyota запустила в Японии платформу Kinto, которая объединит подписку на автомобили, мобильные сервисы, продажу и покупку подержанных автомобилей, а также услуги по ремонту. В отличие от программ других производителей, подписка от «Тойоты» будет использовать геймификацию – элементы из компьютерных игр вроде зарабатывания бонусных баллов.

Пользователям Kinto предложат два уровня подписки:

  • Базовый Kinto One позволит в течение трех лет использовать одну из моделей Toyota. Сейчас в сервисе доступны Prius, Corolla Sport, Alphard, Vellfire и Crown, но осенью этого года моделей станет больше. Ежемесячный платеж для подписчиков Kinto One составляет от 46 100 до 99 тысяч иен ($420-900).
  • На втором уровне Kinto Select можно получить доступ к шести моделям Lexus. Ежемесячный платеж в этом случае составит 180 тысяч иен ($1640 по текущему курсу). В сумму будет включена страховка, налог, расходы на регистрацию автомобиля, а также обслуживание.

Самым успешным сервисом подписки на автомобили на сегодняшний день считается Care by Volvo: за первые четыре месяца работы марке удалось продать через сервис запланированный годовой объем подписок, а лист ожидания растянулся на весь 2019-й год.

По материалам BIN
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина