Фукс рассказал, зачем купил долг киевского метрополитена

Олигарх Павел Фукс приобрел компанию “Укррослизинг”, владеющую долгами Киевского метрополитена, с расчетом, что киевским властям будет выгоднее погасить долг, чем покупать новые вагоны.

Об этом он заявил в интервью Экономической правде.

“Покупая долги метро, я принимал решение, опираясь на следующие аргументы: сейчас стоимость вагонов украинского производства составляет около 3,78 млрд грн (около 1,3 млн евро за единицу), производства ЕС – еще дороже. При этом долг составляет около 1,8 млрд грн”, – рассказал Фукс.

“Сумма полной выплаты вместе с уже выплаченными средствами будет меньше, чем стоимость аналогичной партии. На мой взгляд, для Киева выгоднее погасить этот долг, чем отдавать обратно вагоны и покупать новые”, – сообщил бизнесмен.

По его словам, предложение купить “Укррослизинг” поступило от российского “Внешэкономбанка”.

“Там участвовало много компаний, которые хотели купить. Я предложил дороже других”, – сказал Фукс.

Причиной продажи компании бизнесмен назвал “токсичность” актива.

“Я поэтому и продал эту компанию, именно из-за “токсичности”. И заработал нормально. Прибыль мне заплатили. Уже вышел из проекта – в прошлом (2018 – ред.) году”, – сказал Фукс.

По его словам, новым владельцем “Укррослизинга” стал “австрийский фонд”.

“Они инвестируют в России, Украине, Казахстане. Не помню название. Мои менеджеры нашли покупателя, мы встретились, пожали руки. Я не веду операционной деятельности. Мне важен результат – когда я получу деньги”, – заявил Фукс.