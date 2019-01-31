Зарядки Volkswagen оборудуют "павербанками" от Tesla

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Американское подразделение Volkswagen установит аккумуляторы Tesla на более чем сотне зарядных станций. Накопленная энергия позволит эффективнее заряжать электрокары в пиковые часы нагрузки на сеть.
Закупка будет произведена в рамках развития инфраструктуры Volkswagen в США.
Подразделение Volkswagen, Electrify America, установит большую часть своих аккумуляторных батарей в штатах, где больше владельцев электромобилей, особенно на Западном побережье и северо-востоке.
В общем немецкий концерн планирует инвестировать в зарядные станции около двух миллиардов долларов.
Вероятно, эти масштабные инвестиции включают также затраты на сеть зарядных станций подразделения немецкого концерна Porsche, в которые вложат 70 млн долларов. Предприятие обещает построить около 600 зарядных станций по всей Америке до конца 2019 года. На каждой из них будет 5-10 нагнетателей, два из которых будут сверхмощными по 350 кВт.
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