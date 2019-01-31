Нацбанк утвердил перечень банков для стресс-тестирования

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Национальный банк Украины определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Оценка устойчивости предполагает оценку качества активов, а для крупнейших банков еще и стресс-тестирование.
Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2019 году будут проходить 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы. В перечень попали учреждения, которые по состоянию на 01 ноября 2018 года были крупнейшими по трем показателям: объем активов взвешенных на риск (вес – 40%), депозиты физических лиц (50%) и кредиты физическим лицам (10%).
Таким образом, в 2019 году стресс-тестирование будут проходить такие банки:
По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности регулятивного капитала и норматива достаточности основного капитала.
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