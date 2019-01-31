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Нацбанк утвердил перечень банков для стресс-тестирования

Нацбанк утвердил перечень банков для стресс-тестирования

Национальный банк Украины определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Оценка устойчивости предполагает оценку качества активов, а для крупнейших банков еще и стресс-тестирование.

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2019 году будут проходить 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы. В перечень попали учреждения, которые по состоянию на 01 ноября 2018 года были крупнейшими по трем показателям: объем активов взвешенных на риск (вес – 40%), депозиты физических лиц (50%) и кредиты физическим лицам (10%).

Таким образом, в 2019 году стресс-тестирование будут проходить такие банки:

  • Приватбанк
  • Ощадбанк
  • Альфа-Банк
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Укрэксимбанк
  • ПУМБ
  • Укргазбанк
  • УкрСиббанк
  • ОТП Банк
  • Креди Агриколь Банк
  • Акционерный банк “Пивденный”
  • Таскомбанк
  • Кредобанк
  • Сбербанк
  • Прокредит Банк
  • Укрсоцбанк (результаты стресс-тестирования для банка будут учитываться, учитывая динамику его присоединения к Альфа-Банку)
  • Мегабанк
  • Банк Кредит Днепр
  • Универсал Банк
  • А-Банк
  • Проминвестбанк
  • Идея Банк
  • Банк “Восток”
  • МТБ Банк
  • Банк Инвестиций и Сбережений
  • Индустриал Банк
  • Банк “Глобус”
  • Международный инвестиционный банк
  • Банк “Форвард”

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности регулятивного капитала и норматива достаточности основного капитала.

По материалам Finance.UA
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