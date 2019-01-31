Нацбанк утвердил перечень банков для стресс-тестирования

Национальный банк Украины определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Оценка устойчивости предполагает оценку качества активов, а для крупнейших банков еще и стресс-тестирование.

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2019 году будут проходить 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы. В перечень попали учреждения, которые по состоянию на 01 ноября 2018 года были крупнейшими по трем показателям: объем активов взвешенных на риск (вес – 40%), депозиты физических лиц (50%) и кредиты физическим лицам (10%).

Таким образом, в 2019 году стресс-тестирование будут проходить такие банки:

Приватбанк

Ощадбанк

Альфа-Банк

Райффайзен Банк Аваль

Укрэксимбанк

ПУМБ

Укргазбанк

УкрСиббанк

ОТП Банк

Банк Креди Агриколь Банк

Акционерный банк “Пивденный”

Таскомбанк

Кредобанк

Сбербанк

Прокредит Банк

Укрсоцбанк (результаты стресс-тестирования для банка будут учитываться, учитывая динамику его присоединения к Альфа-Банку)

Мегабанк

Банк Кредит Днепр

Универсал Банк

А-Банк

Проминвестбанк

Идея Банк

Банк “Восток”

МТБ Банк

Банк Банк Инвестиций и Сбережений

Индустриал Банк

Банк “Глобус”

Международный инвестиционный банк

Банк “Форвард”

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности регулятивного капитала и норматива достаточности основного капитала.