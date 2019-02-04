К 2030 году работоспособных украинцев станет меньше на три миллиона - эксперт

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Численность трудоспособного населения Украины в возрасте от 20 до 64 лет к 2030 году уменьшится с 26,9 млн до 24 млн.
Об этом сказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.
“Последний прогноз нашего института только что распечатали мне до 2030 года. Мы взяли реальный возраст, который берут и в Евросоюзе – 20-64 лет, когда до 20 они учатся, а после 60 еще первое пятилетие люди работают, если это не тяжелый физический труд. Численность населения этого возраста уменьшится с 26,9 млн до 24 млн. И вот, чтобы мы ни делали с рождаемостью и смертностью — эта цифра уже не изменится”, – сказала Либанова.
Она сообщила, что общая численность населения (без Донбасса и Крыма) сейчас в Украине составляет 42 млн 200 тыс. человек, а на начало 2031 года население будет уже 39,5 млн.
Также эксперт рассказала, как украинские работодатели бьют тревогу, что на рынке не хватает квалифицированной рабочей силы. Так, на днях федерация работодателей украины презентовала свой манифест, где первым пунктом стоит “остановить депопуляцию и миграцию”.
“Я объяснила, что остановить это невозможно. Но, вместе с тем, если украинские работодатели, которые два года назад вопрос нехватки рабочей силы вообще не рассматривали, забеспокоились – ред.)… Они считали, что это коснется любого, но не украинского бизнеса. Два года прошло — уже поумнели. И то, что європейские страны одна за другой открывают свои рынки труда для населения из третьих стран, не из Евросоюза, они это делают не для нас, они это делают для себя. То есть у них некому работать”, – сказала эксперт.
Либанова отметила, что сейчас в мире растет спрос на работников квалификации высокого и низкого уровня, а спрос на специалистов среднего уровня падает. В то время как Украина преимущественно готовит специалистов среднего уровня. Хотя, по ее мнению, это, возможно, поможет решить проблему нехватки рабочей силы и будет способствовать открытию украинского рынка труда для мигрантов из небогатых стран.
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