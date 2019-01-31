В 2018 году Украина экспортировала в ЕС больше, чем за все годы независимости — Порошенко

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Украина в 2018 году продала в страны Европейского Союза товаров больше, чем когда-либо за время своей независимости.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко на ежегодном приеме компаний – членов Американской торговой палаты в Украине.
“В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем когда-либо за всю историю существования независимой Украины”, – подчеркнул глава государства.
Читайте также: Порошенко назвал главную задачу правительства
В частности, по его словам, Украина стала пятым по объему экспортером агропродукции в Евросоюз.
Порошенко напомнил, что сейчас доля ЕС в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, тогда как доля РФ — 7,6%.
В то же время Президент подчеркнул, что соглашение о зоне свободной торговли с ЕС способствует выходу украинских товаров и на другие мировые рынки.
“Украина не будет больше страной дешевой рабочей силы, мы имеем другие конкурентные преимущества. Еще раз подчеркиваю: в этой связи еще большее значение приобретает углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом, которая стала также и трамплином для выхода на другие рынки мира”, – заявил Президент.
В этом контексте он добавил: если товар или услуга продаются в ЕС, они точно будут интересны для многих стран мира.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Нафтогазе" рассказали, сколько стоит пробурить скважину на ПолтавщинеВчера, 10:45 - 1879 11
Украина переведет крупный транш в пользу МВФВчера, 17:00 - 2872 7
Внезапная смерть основателя биржи криптовалют лишила доступа к миллионам долларовВчера, 19:40 - 8632 5
В какой валюте хранить деньги в 2019 годуВчера, 15:50 - 8088 5
В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривнаОколо часа назад - 1408 4
Xiaomi откажется от дешевых смартфонов10 ч. назад - 11497 2
Внезапная смерть основателя биржи криптовалют лишила доступа к миллионам долларовВчера, 19:40 - 8632 5
В какой валюте хранить деньги в 2019 годуВчера, 15:50 - 8088 5
Украина переведет крупный транш в пользу МВФВчера, 17:00 - 2872 7
Межбанк: доллар упалВчера, 11:44 - 2085
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)Позавчера, 11:10 - 864 2
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1564 4
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2352
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2167
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3491