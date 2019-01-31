В 2018 году Украина экспортировала в ЕС больше, чем за все годы независимости — Порошенко

Украина в 2018 году продала в страны Европейского Союза товаров больше, чем когда-либо за время своей независимости.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на ежегодном приеме компаний – членов Американской торговой палаты в Украине.

“В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем когда-либо за всю историю существования независимой Украины”, – подчеркнул глава государства.

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В частности, по его словам, Украина стала пятым по объему экспортером агропродукции в Евросоюз.

Порошенко напомнил, что сейчас доля ЕС в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, тогда как доля РФ — 7,6%.

В то же время Президент подчеркнул, что соглашение о зоне свободной торговли с ЕС способствует выходу украинских товаров и на другие мировые рынки.

“Украина не будет больше страной дешевой рабочей силы, мы имеем другие конкурентные преимущества. Еще раз подчеркиваю: в этой связи еще большее значение приобретает углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом, которая стала также и трамплином для выхода на другие рынки мира”, – заявил Президент.

В этом контексте он добавил: если товар или услуга продаются в ЕС, они точно будут интересны для многих стран мира.