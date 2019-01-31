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Порошенко назвал главную задачу правительства

Порошенко назвал главную задачу правительства

Президент Украины Петр Порошенко назвал преодоление бедности главной задачей правительства.

“Нам пришлось проводить децентрализацию, нам пришлось сделать совместными усилиями президента, премьера, общину настоящими хозяевами своей территории. И никто даже не думает сейчас вмешиваться в полномочия территориальной общины. Хочу напомнить, что это делалось в момент российской агрессии, когда становилось под вопрос само существование Украины как суверенного, независимого государства. И наша задача была в 2014-2015 годах – сохранить государство. И хочу подчеркнуть, что мы все единственной командой выполнили эту задачу”, – заявил Порошенко во время выступления на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

Теперь, по словам президента, не снимая с повестки дня вопрос безопасности и обороны государства, другой задачей является преодоление бедности, создание мощного спроса внутри Украины.

Президент отметил, что успех преодоления бедности определит дальнейшую социальную, экономическую и политическую перспективу, в том числе и временные рамки для реализации европейского выбора украинцев.

По материалам РБК-Украина
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