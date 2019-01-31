Порошенко назвал главную задачу правительства

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Президент Украины Петр Порошенко назвал преодоление бедности главной задачей правительства.
“Нам пришлось проводить децентрализацию, нам пришлось сделать совместными усилиями президента, премьера, общину настоящими хозяевами своей территории. И никто даже не думает сейчас вмешиваться в полномочия территориальной общины. Хочу напомнить, что это делалось в момент российской агрессии, когда становилось под вопрос само существование Украины как суверенного, независимого государства. И наша задача была в 2014-2015 годах – сохранить государство. И хочу подчеркнуть, что мы все единственной командой выполнили эту задачу”, – заявил Порошенко во время выступления на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.
Теперь, по словам президента, не снимая с повестки дня вопрос безопасности и обороны государства, другой задачей является преодоление бедности, создание мощного спроса внутри Украины.
Президент отметил, что успех преодоления бедности определит дальнейшую социальную, экономическую и политическую перспективу, в том числе и временные рамки для реализации европейского выбора украинцев.
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