Укрэнерго перешла под управление Минфина

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Министерство финансов Украины получило право на управление госпредприятием Укрэнерго.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующий акт приема-передачи подписала Комиссия по вопросам передачи целостного имущественного комплекса Укрэнерго.
Укрэнерго перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.
Стратегическое управление и контроль за деятельностью Укрэнерго осуществляет наблюдательный совет компании.
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