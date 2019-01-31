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Укрэнерго перешла под управление Минфина

Укрэнерго перешла под управление Минфина

Министерство финансов Украины получило право на управление госпредприятием Укрэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий акт приема-передачи подписала Комиссия по вопросам передачи целостного имущественного комплекса Укрэнерго.

Укрэнерго перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.

Стратегическое управление и контроль за деятельностью Укрэнерго осуществляет наблюдательный совет компании.

По материалам НВ
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