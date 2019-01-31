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Украине нужны «единые правила игры» в сфере почтовой связи - Омелян

Украине нужны «единые правила игры» в сфере почтовой связи - Омелян

В Украине необходимо принять законодательство о почтовой связи, поскольку некоторые операторы под видом почтовых услуг занимаются контрабандой.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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«По почтовому законодательству ситуация в Украине хуже, чем по железнодорожному законодательству. Нужны единые правила игры, современные для рынка. Потому что появляется все больше и больше непонятных почтовых операторов, которые занимаются просто контрабандой. Под видом почтовых компаний они занимаются непочтовыми услугами», – сказал Омелян.

При этом министр не указал, какие именно компании имеет в виду.

По материалам УКРИНФОРМ
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