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Каждую секунду в интернете появляется 11 новых пользователей – исследование

Каждую секунду в интернете появляется 11 новых пользователей – исследование

Международные компании We Are Social and Hootsuite обнародовали результаты исследования “Цифровые технологии 2019”, в котором описали, как за год изменился мировой интернет-ландшафт.

Как сообщают на сайте We Are Social, главной целью этого исследования было определить векторы развития цифрового мира в 2019 году.

Согласно полученным данным, ежедневно к глобальной сети в среднем присоединяется более миллиона человек – примерно 11 новых пользователей в секунду.

С января прошлого года количество интернет-пользователей возросло на 366 миллионов и составило 4,39 миллиарда.

Уникальных мобильных пользователей сегодня в мире насчитывается около 5,11 миллиардов, что на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. Социальными сетями в 2018 году начали пользоваться 288 миллионов человек. Теперь общее количество юзеров соцсетей – 3,48 миллиарда.

Также исследование определило, что в среднем пользователи проводят онлайн 6 часов 42 минуты в день, что меньше на 7 минут, чем в 2018 году.

Самым посещаемым веб-сайтом в мире стал Google. Второе место занял YouTube, а на третьей позиции оказался Facebook.

Следует заметить, что изменился способ взаимодействия человека с глобальной сетью. В начале 2019 года гораздо больше пользователей начали применять голосовые команды и голосовой поиск.

По материалам УКРИНФОРМ
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