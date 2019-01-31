Межбанк: доллар уронил дефицит покупателей СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 14,70 коп., на торгах вторника укрепился на 20,78 коп., оказавшись на уровне 27,2159 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 21,03 коп., составил 27,2199 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 05 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,365/27,385 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, реагируя на отсутствие покупателей(читай – нерезидентов), опустившись около 10.01 Киева на цифру 27,27/27,31 UAH/USD. Спустя 15 минут «американец» сохранил нисходящий тренд, оказавшись на уровне 27,22/27,25 UAH/USD.

Эти две падающие котировки СКВ подтвердили опасения, что нерезиденты снова переносят репатриацию дивидендов, избрав альтернативный вариант инвестиций. Во вторник наш Минфин наметил аукцион по размещения ОВГЗ, на который и направились «варяги», планируя с одной стороны приобрести госбумаги с очень привлекательной доходностью, с другой, меняя ради этого проекта доллары на гривню, роняли курс «американца», рассчитывая вскоре, буквально после платежей Минфину, скупиться долларом по демпинговой цене.

Меж тем, обеспокоенный резким падением курса доллара НБУ еще до 11.00 появился на межбанке, выкупая избыточную долларовую ликвидность, успев в течение первых 90 минут сессии пополнить свои резервы на $40,0 млн.

Вмешательство регулятора не очень помогло «американцу» – его курс около 11.10 Киева упал к 27,18/27,20 UAH/USD. Причина упорного нежелания доллара остановить откат очевидна – на рынке, кроме регулятора, покупателей не было.

При этом доллар снижался, несмотря на признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 850,5 млн. грн. к отметке 46 085,9 млн. грн.

Наконец, лишь около 11.24 коррекция курса доллара остановилась на цифре 27,20/27,21 UAH/USD. Рынок немного успокоился на фоне равновесия покупок регулятором и продаж остальными игроками межбанка.

Эта «идиллия» продолжалась до полудня, когда регулятор неосторожно решил покинуть рынок. Его уход одномоментно обвалил курс доллара с уровня 27,20/27,22 к отметке 27,18/27,20 UAH/USD.

НБУ не стал возвращаться на межбанк, где цена СКВ оставалась на этой отметке до 14.00, ограничившись с этого часа расширением спреда до 27,17/27,20 UAH/USD.

На этом «зеленые медведи» не остановились, и к 15.37 доллар упал к 27,16/27,19 UAH/USD на единичных продажах уже опустевшего к этому часу межбанка.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.

На цифре 27,16/27,19 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 05 февраля.

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2159 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,71% с 27,6883 UAH/USD до 27,2159 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,17/ 27,20

евро – 31,03 / 31,04

российский рубль – 0,414/ 0,416

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