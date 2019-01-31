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Большинство доходов граждане Украины получают в виде зарплаты - Госстат

Большинство доходов граждане Украины получают в виде зарплаты - Госстат

Совокупные ресурсы среднего домохозяйства в третьем квартале 2018 года составляли 10122,90 гривен в месяц. В среднем одно домохозяйство из 2,11 человек получало 9400,85 гривен денежных доходов в месяц.

Такие данные, ссылаясь на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств, опубликовала Государственная служба статистики.

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По данным опроса, структура совокупных расходов граждан имеет такой вид:

  • оплата труда – 5569,17 гривен (55,0%);
  • доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости – 620,97 гривен (6,1%);
  • доходы от продажи сельскохозяйственной продукции – 314,12 гривен (3,1%);
  • доходы от собственности (дивиденды от акций и других ценных бумаг, проценты по вкладам, доходы от сдачи внаем недвижимости и т. п.) – 346,77 гривен (3,4%);
  • пенсии – 1746,91 гривен – (17,2%);
  • стипендии – 26,24 гривен – (0,2%);
  • пособия, льготы, субсидии и компенсационные выплаты, предоставленные наличными – 190,40 гривен (1,9%);
  • денежная помощь от родственников и других лиц – 405,78 гривен (4,0%);
  • алименты – 23,44 гривен (0,2%);
  • другие денежные доходы – 157,05 гривен (1,7%).
По материалам Ура-информ
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