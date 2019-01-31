Большинство доходов граждане Украины получают в виде зарплаты - Госстат

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Совокупные ресурсы среднего домохозяйства в третьем квартале 2018 года составляли 10122,90 гривен в месяц. В среднем одно домохозяйство из 2,11 человек получало 9400,85 гривен денежных доходов в месяц.
Такие данные, ссылаясь на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств, опубликовала Государственная служба статистики.
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По данным опроса, структура совокупных расходов граждан имеет такой вид:
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