Госстат обнародовал структуру расходов украинцев на продукты питания (инфографика)

Продукты питания и безалкогольные напитки занимали 44,5% среди денежных расходов домохозяйств в III квартале 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным опроса, в среднем на продукты питания одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 3332,29 грн в месяц.

Наибольшую долю (23%) в структуре расходов занимали мясо и мясопродукты, на которые шло 801,43 грн в месяц. В то же время сало занимает лишь 2% расходов (71,44 грн).

Кроме того, 15,8% расходов приходится на хлеб и хлебопродукты (552,71 грн), 12,8% – на молоко, сыр и яйца (444,45 грн).

На овощи, включая картофель, граждане тратят 8,0% (279,45 грн), на фрукты – 6,1% (213,08 грн).

Опрос был проведено Государственной службой статистики среди 8081 домохозяйств. Средний размер домохозяйства – 2,11 человека.

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