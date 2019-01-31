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Украина переведет крупный транш в пользу МВФ

Украина переведет крупный транш в пользу МВФ

Украина сегодня, 5 февраля, перечислит Международному валютному фонду 257,2 млн SDR (около 360 млн долларов). Об этом сообщается в графике на сайте МВФ.

Следующий крупный платеж запланирован на 1 марта, когда Украина должна будет вернуть МВФ 114,3 млн SDR (около 159,6 млн долларов).

Всего в течение 2019 года Украина планирует погасить 1,41 млрд SDR (около 1,98 млрд долларов по текущему курсу). Стоит отметить, что за 2018 год Украина погасила долги МВФ на 1,49 млрд SDR (около 2,08 млрд долларов по текущему курсу).

Пиковые месяцы выплат по госдолгу Украины в 2019 году совпадают с активными политическими процессами. В начале мая – почти сразу после второго тура президентских выборов – правительственным чиновникам нужно погасить еврооблигации в объеме 1 млрд долларов, выпущенные в мае 2014 года под гарантии США. А в сентябре – незадолго до парламентских выборов – Кабмину придется искать средства для выплат по еврооблигациям и расчета с МВФ.

Справка Finance.ua

  • 18 декабря 2018 года МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины.
  • Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы.
По материалам РБК-Украина
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