В Виннице открыли первый завод по производству солнечных панелей

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Пятого февраля в Виннице началось открытие первого в Украине завода по промышленному производству солнечных панелей.
Завод на улице Зулинского построила украинская группа компаний KNESS. Этот проект обеспечит полный цикл реализации проектов солнечной энергетики в стране.
При использовании отечественного оборудования при установке «зеленых» объектов, производителям предоставляется надбавка к «зеленому» тарифу до 10%.
Мощность производства первой очереди завода составит 200 МВт/год, а после запуска второй очереди, запланированной на конец 2019 года, – 400 МВт/год.
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