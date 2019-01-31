В Виннице открыли первый завод по производству солнечных панелей

Пятого февраля в Виннице началось открытие первого в Украине завода по промышленному производству солнечных панелей.

Завод на улице Зулинского построила украинская группа компаний KNESS. Этот проект обеспечит полный цикл реализации проектов солнечной энергетики в стране.

При использовании отечественного оборудования при установке «зеленых» объектов, производителям предоставляется надбавка к «зеленому» тарифу до 10%.

Мощность производства первой очереди завода составит 200 МВт/год, а после запуска второй очереди, запланированной на конец 2019 года, – 400 МВт/год.