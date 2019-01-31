Facebook приобрел свой первый блокчейн-стартап

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Facebook сделал свое первое приобретение в области блокчейна.
Об этом пишет Сегодня со ссылкой на Cheddar.
Без каких-либо анонсов под его контроль перешла команда небольшого стартапа Chainspace, основанного исследователями из Университетского колледжа Лондона.
Согласно описанию, Chainspace занимается созданием децентрализованной системы смарт-контрактов для осуществления платежей и других операций в блокчейне. В white paper проекта говорится, что он разрабатывает “платформу на базе технологии распределенного реестра для высоконадёжной и прозрачной обработки транзакций в децентрализованных системах”.
Знакомые с ситуацией источники сообщили, что четыре из пяти авторов white paper Chainspace станут членами блокчейн-группы Facebook. Двое из них уже указали в качестве текущего места работы лондонский офис социальной сети.
Источники утверждают, что до этого Chainspace находился в процессе сбора первичного финансирования и ориентировался на сумму, не превышающую $4 млн.
Представитель пресс-службы Facebook подтвердил информацию о найме членов команды Chainspace, но отказался вдаваться в подробности. Он также отметил, что технологию стартапа компания приобретать не планирует, и сослался на более ранее официальное заявление: “Как и многие другие компании, Facebook рассматривает возможности применения блокчейна. Наша новая небольшая команда изучает различные сценарии использования технологии. Пока нам больше нечем поделиться”.
В настоящее время блокчейн-подразделение Facebook, предположительно, насчитывает свыше 40 сотрудников. В конце прошлого года стало известно, что компания может разрабатывать стейблкоин для осуществления переводов в мессенджере WhatsApp.
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