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В Киевводоканале рассказали варианты передачи показателей счетчиков

В Киевводоканале рассказали варианты передачи показателей счетчиков

В Киевоводоканале сообщают, что заплатить за потребленные объемы воды можно только, если вовремя передать точные показатели счетчиков. Важно также передавать показатели, даже если не пользоваться водой.

Передавать показатели горячего и холодного водоснабжения необходимо с 11 числа и до конца месяца.

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“Показания счетчика холодной воды необходимы для формирования платежей за централизованное холодное водоснабжение и водоотведение, счетчика горячей воды – для формирования платежей за отвод горячей воды”, – отмечает пресс-служба водоканала.

Способы передачи показателей счетчиков:

1. Через Личный кабинет. Зарегистрироваться можно здесь.

2. На сайте vodokanal.kiev.ua, нажав на главной странице кнопку «Передать показания».

3. При помощи мобильных приложений «Viber» и «Telegram». Для этого необходимо установить любое из них на собственный смартфон, найти и присоединиться к паблик аккаунту «Киевводоканал» и отправить тестовое сообщение. Далее действовать по инструкции Viber-бота или Telegram-бота.

4. В Центрах коммунального сервиса и Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала.

5. Записать показатели в соответствующей графе платежного сообщения при оплате в банковских учреждениях.

6. По телефону контакт-центра Киевводоканала (044) 202-0202 и ЦКС 247-40-40.

По материалам Finance.UA
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