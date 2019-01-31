В Киевводоканале рассказали варианты передачи показателей счетчиков

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В Киевоводоканале сообщают, что заплатить за потребленные объемы воды можно только, если вовремя передать точные показатели счетчиков. Важно также передавать показатели, даже если не пользоваться водой.
Передавать показатели горячего и холодного водоснабжения необходимо с 11 числа и до конца месяца.
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“Показания счетчика холодной воды необходимы для формирования платежей за централизованное холодное водоснабжение и водоотведение, счетчика горячей воды – для формирования платежей за отвод горячей воды”, – отмечает пресс-служба водоканала.
Способы передачи показателей счетчиков:
1. Через Личный кабинет. Зарегистрироваться можно здесь.
2. На сайте vodokanal.kiev.ua, нажав на главной странице кнопку «Передать показания».
3. При помощи мобильных приложений «Viber» и «Telegram». Для этого необходимо установить любое из них на собственный смартфон, найти и присоединиться к паблик аккаунту «Киевводоканал» и отправить тестовое сообщение. Далее действовать по инструкции Viber-бота или Telegram-бота.
4. В Центрах коммунального сервиса и Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала.
5. Записать показатели в соответствующей графе платежного сообщения при оплате в банковских учреждениях.
6. По телефону контакт-центра Киевводоканала (044) 202-0202 и ЦКС 247-40-40.
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