Отчет LG подпортили продажи смартфонов

LG Electronics сообщила о доходах в четвертом квартале, закончившемся 31 декабря 2018 года. Они составили 15,77 трлн. корейских вон (13,99 млрд. долларов США), что на 7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а операционная прибыль сократилась до 75,7 млрд. вон (67,1 млн. долларов США).

На фоне квартальных итогов цифры за целый год выглядят оптимистичнее: в годовом исчислении выручка LG Electronics превысила 61,3 трлн. вон ($54,4 млрд.), а прибыль увеличилась почти на 10 %, составив 2,7 трлн. вон ($2,4 млрд.).

Стабильно положительную рентабельность показали направления LG Home Appliance & Air Solution Company и LG Home Entertainment Company. В обоих случаях годовая прибыль составила 1,52 трлн. вон (1,35 млрд. долларов США). Бизнес по производству техники для домашних развлечений в четвёртом квартале продемонстрировал снижение по отношению к прошлому году на 6 %, но вырос на 23 % по сравнению с предшествующей четвертью.

Подразделение бытовой техники увеличило свои доходы на 5 , если сравнивать с показателем всего 2017 года, и на 3 в последнем квартале, опять же, при сопоставлении с прошлогодними цифрами того же периода.

В сегменте мобильной электроники корпорации LG везло меньше. Подразделение LG Mobile в четвёртом квартале не досчиталось 16% выручки, полученной ею в третьей четверти, а годовой операционный убыток достиг почти до $701 млн. На фоне таких результатов компания не теряет оптимизма, надеясь на более положительную динамику на данном рынке в 2019 году благодаря выпуску 5G-устройств и смартфонов новых форм-факторов – в первую очередь, раскладных моделей.

Что касается подразделения автомобильных компонентов LG Vehicle Components, то в 2018 году оно показало 28% рост доходов. Поквартальная прибавка к продажам составила 20%, а по сравнению с последними тремя месяцами прошлого года LG Electronics в этом бизнесе прибавила 71%.

Сектор B2B принёс корпорации LG $2,13 млрд. выручки и $148,8 млн. прибыли. В четвёртом квартале доход подразделения снизился на 11 % по сравнению с прошлым годом, но вырос на 4 % по отношению к третьей четверти 2018 года. На прибыль компании в этом сегменте, составившую $13,2 млн., влияли такие факторы, как увеличение объёмов инвестиций, тарифы на импорт и снижение стоимости солнечных батарей.