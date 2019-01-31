По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (6,649 млн и 29,685 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 17). Максимальный курс продажи доллара 27,47 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,25-27,26 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 65 активных заявок по доллару на сумму более 36,334 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:27,4000 – 1 00027,4000 – 20027,3500 – 5 00027,2500 – 10 00027,2500 – 10 00027,2400 – 30 00527,2200 – 8 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,2200 – 3 700

27,2500 – 1 000

27,2500 – 30 000

27,2500 – 10 000

27,2500 – 5 000

27,2500 – 1 300

27,2500 – 18 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,2961 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,1880 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.