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Появились первые эскизы нового аэропорта между Днепром и Запорожьем

Появились первые эскизы нового аэропорта между Днепром и Запорожьем

В сети появились эскизы нового аэропорта, который планируют построить на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Соответствующие фото опубликовал член союза архитекторов Украины Петр Декальчук на своей странице в Facebook.

«Аэропорт «Борисфен», СЭЗ ПРИДНЕПРОВЬЕ, Солонянский район. Первые эскизные предложения талантливой молодежи!» – подписал Декальчук свои снимки.

По материалам Комментарии
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