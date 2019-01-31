Появились первые эскизы нового аэропорта между Днепром и Запорожьем

В сети появились эскизы нового аэропорта, который планируют построить на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Соответствующие фото опубликовал член союза архитекторов Украины Петр Декальчук на своей странице в Facebook.

«Аэропорт «Борисфен», СЭЗ ПРИДНЕПРОВЬЕ, Солонянский район. Первые эскизные предложения талантливой молодежи!» – подписал Декальчук свои снимки.

