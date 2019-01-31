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Украина в январе 2019 увеличила транзит газа почти на 26%

Украина в январе 2019 увеличила транзит газа почти на 26%

Украина за январь 2019 года более чем на четверть увеличила транзит природного газа через свою территорию. По сравнению с январем 2018 года показатель вырос на 1,5 млрд куб. м (25,7%) и достиг 7,6 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные “Укртрансгаза”.

В общем, в 2018 году по сравнению с 2017 годом Украина сократила транзит газа через свою газотранспортную систему на 6,7 млрд куб. м (7,2%).

Отмечается, что за весь 2018 год из подземных хранилищ было отобрано 10,6 млрд куб. м газа и это на 65,6% больше, чем в 2017 году.

По материалам РБК-Украина
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