Межбанк: доллар упал

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Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,365/27,385 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя около 10.02 в реальную сферу, котировки безналичного «американца» упали к 27,27/27,31 UAH/USD, словно намекая, что нерезидентам поначалу больше нравятся гривневые ОВГЗ, по которым нынче наш Минфин затеял аукцион.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 850,5 млн. грн. к отметке 46 085,9 млн. грн.
Эта динамика на первый взгляд способствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала. Хотя день в безналичной паре доллар-гривня начался со снижения.
Около 10.17 на межбанке правили бал «зеленые медведи» – курс доллара обвалился к 27,22/27,25 UAH/USD. «На рынке работает стадный инстинкт», – констатировал наш консультант.
С учетом известного факта (нерезиденты появляются на межбанке спозаранку), можно с высокой вероятностью ожидать очередного переноса сезона репатриации дивидендов «варягами» – они предпочли гривневые ОВГЗ.
По состоянию на 10.50 Киева безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, упал к 27,20/27,22 UAH/USD. Регулятор безмолвствует, а межбанк купается в долларовом изобилии.
К 11.13 доллар на межбанке упал к 27,18/27,20 UAH/USD, нерезидентов не видно, Нацбанк «держит паузу».
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,36/ 27,38
евро – 31,26 / 31,27
российский рубль – 0,416/ 0,417
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