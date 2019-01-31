В 2018 году интернет-мошенники выманили у украинцев полумиллиарда гривен

В течение 2018 года интернет-мошенники выманили у украинцев около полумиллиарда гривен.

“Если вы сбрасываете деньги кому-то на карточку, то это фактически равняется, что вы на улице кому-то отдаете, и он где-то исчез в толпе. Юридически это то же самое. То есть закон вас особым образом не защищает”, – говорится в сюжете “Сниданка с 1+1”.

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Эксперты по интернет-мошенничеству, то есть люди, которые становились жертвами аферистов, делятся советами, которые могут уберечь от потери денег: