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В 2018 году интернет-мошенники выманили у украинцев полумиллиарда гривен

В 2018 году интернет-мошенники выманили у украинцев полумиллиарда гривен

В течение 2018 года интернет-мошенники выманили у украинцев около полумиллиарда гривен.

“Если вы сбрасываете деньги кому-то на карточку, то это фактически равняется, что вы на улице кому-то отдаете, и он где-то исчез в толпе. Юридически это то же самое. То есть закон вас особым образом не защищает”, – говорится в сюжете “Сниданка с 1+1”.

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Эксперты по интернет-мошенничеству, то есть люди, которые становились жертвами аферистов, делятся советами, которые могут уберечь от потери денег:

  • Перед тем, как покупать – посмотрите, нет ли в интернете уже жалоб на номер телефона или карты.
  • Никогда и никому не называйте пароли, коды своей карты или счета, а также цифры, которые вам присылает банк на подтверждение платежа.
  • Если вас просят подойти к банкомату для подтверждения операции, будьте уверены – это точно мошенники.
  • Никому не сообщайте срок действия карты, а также код на ее оборотной стороне.
  • Решились на покупку – заключите договор, содержащий паспортные данные.
По материалам ТСН
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