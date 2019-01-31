Киберполиция разоблачила преступника, который создал более полусотни пиратских сайтов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Работники киберполиции и ГПУ пресекли деятельность ресурсов, которые воспроизводили фильмы и сериалы с нарушением авторского права.
Об этом говорится на сайте Национальной полиции.
Установлен мужчина, который самостоятельно создал и администрировал 56 пиратских интернет-ресурсов.
К сайтам-пиратам относились: kinogo2019.com, kinobudka.net, onlineseriali.net и lostkino.net.
Также было установлено местоположение сервера, с которого осуществлялось воспроизведение аудиовизуальных произведений.
В Киеве правоохранители провели ряд обысков. Изъяты ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карты, на которые зачислялись средства, полученные от размещения рекламы на веб-сайтах. Кроме того, изъяты три системных блока, на которых было развернуто 210 виртуальных машин. Начато уголовное производство.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко: Украина откажется от импортного газа5 ч. назад - 2422 29
В прошлом году заробитчане перевели в Украину $11 млрд - НацбанкВчера, 16:00 - 1419 14
В Украине хотят запустить пассажирские перевозки на вертолетах9 ч. назад - 1524 10
Укрзализныця получила все 30 локомотивов General Electric2 ч. назад - 402 5
Вертолетную площадку в Киеве могут вернуть Януковичу – КГГАОколо часа назад - 318 4
Падение биткоина установило исторический рекорд6 ч. назад - 3367 4
Бесплатные газовые счетчики украинцам установит не "Нафтогаз"4 ч. назад - 2761 2
Порошенко: Украина откажется от импортного газа5 ч. назад - 2422 29
Сразу три поколения iPhone не смогут обновиться до новой iOS - СМИ13 ч. назад - 1942
"Укравтодор" сообщил, где планируется ремонт дорог в 2019 годуВчера, 19:00 - 1805
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)6 ч. назад - 241
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1174 4
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2169
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2025
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3302