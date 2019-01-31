Киберполиция разоблачила преступника, который создал более полусотни пиратских сайтов

Работники киберполиции и ГПУ пресекли деятельность ресурсов, которые воспроизводили фильмы и сериалы с нарушением авторского права.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Установлен мужчина, который самостоятельно создал и администрировал 56 пиратских интернет-ресурсов.

К сайтам-пиратам относились: kinogo2019.com, kinobudka.net, onlineseriali.net и lostkino.net.

Также было установлено местоположение сервера, с которого осуществлялось воспроизведение аудиовизуальных произведений.



В Киеве правоохранители провели ряд обысков. Изъяты ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карты, на которые зачислялись средства, полученные от размещения рекламы на веб-сайтах. Кроме того, изъяты три системных блока, на которых было развернуто 210 виртуальных машин. Начато уголовное производство.