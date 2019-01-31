Венгрия и Словения совместно просят ЕС профинансировать соединение газопроводов

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Венгрия и Словения совместно подают заявку на получение финансирования Евросоюза для соединения своих газопроводных сетей, что позволит Венгрии покупать сжиженный природный газ из Италии.
Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает пресс-служба правительства.
“Диверсификация источников поставки газа, то есть возможность покупки газа из как можно большего количества источников, имеет ключевое значение для Венгрии. Учитывая то, что строительство хорватского СПГ-терминала сейчас неопределенное, и цена, предложенная Хорватией, также значительно превышает доступную рыночную цену, в дополнение к чему также непонятно, когда американские и австрийские компании начнут добывать румынский газ из-под Черного моря, мы нуждаемся в дополнительных источниках газа”, – пояснил он.
“Одним из возможных сценариев является приобретение СПГ через итальянские терминалы. Сейчас, однако, инфраструктурные условия для этого не существуют ввиду того, что между итальянскими терминалами СПГ и Венгрией нет газопровода, – заявил Сийярто.
“Именно поэтому мы заключили соглашение со Словенией, ведь если мы соединим наши две газопроводных системы, то станет физически возможно купить газ из итальянских СПГ-терминалов”, – подчеркнул он.
“Венгрия и Словения подали в Европейский союз совместную заявку на соединение их систем газопровода и включение в так называемый список проектов общего интереса, что является предпосылкой для получения финансирования ЕС от проекта развития”, – пояснил министр.
Сийярто отметил, что сейчас ведутся переговоры относительно того, какой должна быть мощность предложенного интерконнектора. Решение Совета Европы ожидается весной, добавил он.
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