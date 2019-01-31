Венгрия и Словения совместно просят ЕС профинансировать соединение газопроводов

Венгрия и Словения совместно подают заявку на получение финансирования Евросоюза для соединения своих газопроводных сетей, что позволит Венгрии покупать сжиженный природный газ из Италии.

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает пресс-служба правительства.

“Диверсификация источников поставки газа, то есть возможность покупки газа из как можно большего количества источников, имеет ключевое значение для Венгрии. Учитывая то, что строительство хорватского СПГ-терминала сейчас неопределенное, и цена, предложенная Хорватией, также значительно превышает доступную рыночную цену, в дополнение к чему также непонятно, когда американские и австрийские компании начнут добывать румынский газ из-под Черного моря, мы нуждаемся в дополнительных источниках газа”, – пояснил он.

“Одним из возможных сценариев является приобретение СПГ через итальянские терминалы. Сейчас, однако, инфраструктурные условия для этого не существуют ввиду того, что между итальянскими терминалами СПГ и Венгрией нет газопровода, – заявил Сийярто.

“Именно поэтому мы заключили соглашение со Словенией, ведь если мы соединим наши две газопроводных системы, то станет физически возможно купить газ из итальянских СПГ-терминалов”, – подчеркнул он.

“Венгрия и Словения подали в Европейский союз совместную заявку на соединение их систем газопровода и включение в так называемый список проектов общего интереса, что является предпосылкой для получения финансирования ЕС от проекта развития”, – пояснил министр.

Сийярто отметил, что сейчас ведутся переговоры относительно того, какой должна быть мощность предложенного интерконнектора. Решение Совета Европы ожидается весной, добавил он.

Справка Finance.ua