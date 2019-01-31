Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 78 0

Венгрия и Словения совместно просят ЕС профинансировать соединение газопроводов

Венгрия и Словения совместно просят ЕС профинансировать соединение газопроводов

Венгрия и Словения совместно подают заявку на получение финансирования Евросоюза для соединения своих газопроводных сетей, что позволит Венгрии покупать сжиженный природный газ из Италии.

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает пресс-служба правительства.

“Диверсификация источников поставки газа, то есть возможность покупки газа из как можно большего количества источников, имеет ключевое значение для Венгрии. Учитывая то, что строительство хорватского СПГ-терминала сейчас неопределенное, и цена, предложенная Хорватией, также значительно превышает доступную рыночную цену, в дополнение к чему также непонятно, когда американские и австрийские компании начнут добывать румынский газ из-под Черного моря, мы нуждаемся в дополнительных источниках газа”, – пояснил он.

“Одним из возможных сценариев является приобретение СПГ через итальянские терминалы. Сейчас, однако, инфраструктурные условия для этого не существуют ввиду того, что между итальянскими терминалами СПГ и Венгрией нет газопровода, – заявил Сийярто.

“Именно поэтому мы заключили соглашение со Словенией, ведь если мы соединим наши две газопроводных системы, то станет физически возможно купить газ из итальянских СПГ-терминалов”, – подчеркнул он.

“Венгрия и Словения подали в Европейский союз совместную заявку на соединение их систем газопровода и включение в так называемый список проектов общего интереса, что является предпосылкой для получения финансирования ЕС от проекта развития”, – пояснил министр.

Сийярто отметил, что сейчас ведутся переговоры относительно того, какой должна быть мощность предложенного интерконнектора. Решение Совета Европы ожидается весной, добавил он.

Справка Finance.ua

  • Венгрия в значительной степени зависит от России в поставках природного газа, который сейчас преимущественно поступает через трубопровод из Украины.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина