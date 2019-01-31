Межбанк: доллар к 27,42 уронили дефицит покупателей и нехватка гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 17,03 коп., на торгах понедельника укрепился на 14,70 коп., оказавшись на уровне 27,42 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 14,93 коп., составил 27,43 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 04 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,48/27,51 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, реагируя на отсутствие покупателей, опустившись около 10.06 Киева на цифру 27,47/27,49 UAH/USD. Спустя 37 минут, по состоянию на 10.43, «американец» сохранил нисходящий тренд, оказавшись на уровне 27,45/27,48 UAH/USD.

Участникам межбанковского валютного рынка стало очевидно, что нерезиденты, обычно появляющиеся на рынке в самом дебюте торгов, нынче не станут приобретать валюту для репатриации своих дивидендов. Это катализировало «медвежий» тренд безналичного «американца», успевшего по состоянию на 11.02 упасть до 27,40/27,43 UAH/USD.

Вскоре стало известно о дополнительном «медвежьем» факторе: остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к понедельнику упали с уровня 50 868,8 млн грн к отметке 43 850,5 млн грн. Гривны не хватало, и участники торгов продавали СКВ ради нацвалюты, возобновив снижение СКВ с 11.43 Киева после паузы стабильности и уронив доллар к 27,38/27,41 UAH/USD. Полдень пара доллар-гривна на межбанке встретила курсом 27,36/27,39 UAH/USD и, как оказалось, это было минимальное значение безналичного доллара за 04 февраля.

Вскоре пара доллар-гривна вошла в полосу стабильности, прекратив снижение, а с 13.00 начался неспешный рост «американца». Вначале к 27,37/27,39, а спустя час к 27,38/27,40 UAH/USD.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривна не покидала эту отметку.

На цифре 27,38/27,40 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 04 февраля.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,42 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,38 / 27,41

евро – 31,35 / 31,37

российский рубль – 0,4171 / 0,4180

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1447/ 1,1448

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