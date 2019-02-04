Amazon подала патент на новую систему доставки посылок (схема)

Американская компания Amazon представила патент на новую мобильную систему сбора посылок. Доставку может осуществлять общественный автобус.

Контейнеры для доставки поместят внутрь автобуса или прикрепят к внешней стороне транспортного средства, пишет dailymail.

После заказа доставки пользователям предоставляется код авторизации. Его используют для открытия контейнера. Код будут вводить на сенсорном устройстве или клавиатуре. Планируют также ввести функцию распознавания лиц или сканера отпечатков пальцев для открытия ячейки.

“Некоторые клиенты могут не проживать или не работать рядом с пунктами выдачи. А время тратить на поездку не хотят. Доставки на автобусах облегчат им жизнь и сделают процесс доставки товаров экономным”, – говорится в тексте патента.

Впоследствии на смартфон поступит сообщение о маршруте автобуса. Клиентам будет предоставлен ряд вариантов того, где и когда они смогут забрать свой пакет. В приложении следует выбрать место, где можно будет забрать пакет.

Разработчики также описали в патенте возможность проведения кредитной карты для получения доставки. Контейнер может быть оборудован торговым автоматом, который принимает деньги в обмен на покупку марок, этикеток, конвертов и других товаров, чтобы пользователи могли отправлять или доставлять другие посылки.

Систему оснастят датчиками для выявления “твердых частиц”. В частности, опасных взрывчатых веществ или “запрещенных веществ” – наркотиков.