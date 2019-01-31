iPhone SE 2 приписывают 4,2-дюймовый экран и цену от $250

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После того, как Apple весьма неожиданно устроила три молниеносные распродажи iPhone SE по существенно сниженной цене, в сети с новой силой вспыхнули слухи о выпуске в этом году преемника популярной компактной модели смартфона Apple, представленной почти три года назад. Источник опубликовал свежую порцию новой информации о характеристиках потенциального iPhone SE 2.
Итак, если верить новым данным, iPhone SE 2 получит однокристальную систему Apple A11 и 3 ГБ оперативной памяти, а диагональ дисплея увеличится с 4 до 4,2 дюйма. Пользователям предложат версии с 32 или 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера будет одинарной.
Источник говорит об отсутствии поддержки системы распознавания лиц Face ID, что противоречит первоначальным слухам об экране с «челкой» и отсутствии кнопки Home с дактилоскопическим датчиком Touch ID. Так что этот момент еще нужно прояснить.
Цены на новый iPhone SE (как бы он в итоге не назывался) – $249 и $299 версии с 32 или 128 ГБ на накопителе.
Это на $100 и $150 дешевле, чем в свое время просили за оригинальный iPhone SE. И это одна странность, хотя недавно Apple снизила цены на новые iPhone в некоторых странах в ответ на низкие продажи, так что нельзя исключать возможность таких корректировок в ценовой политике купертиновского гиганта.
Никаких данных о сроках выпуска iPhone SE 2 нет, но будет большой неожиданностью, если его анонс состоится в следующем месяца. Напомним, оригинальный iPhone SE представили на мартовской презентации в 2016 году.
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