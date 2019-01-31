Вертолетную площадку в Киеве могут вернуть Януковичу – КГГА

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Вертолетную площадку на Парковой дороге в Киеве пытаются вернуть беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
Об этом заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, пишет Сегодня.
Он уточнил, что вертолетная площадка принадлежит ООО “Амадеус Ко” и расположена на Парковой дороге, 16А. Согласно постановлению Хозяйственного суда Киева от 24 января 2019 года, которое подписано судьей И.Курдельчук, Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и коммунальному предприятию “Центр организации дорожного движения” запретили совершать любые действия по выполнению договора управления имуществом от 18 октября 2018 года.
“Имущество – это вертолетная площадка, построенная окружением Виктора Януковича через схему отмывания “грязных” денег на Парковой дороге. Там должен был приземляться беглый президент, прилетая из резиденции “Межигорье” в Администрацию президента на улице Банковой”, – пояснил Поворозник.
Он напомнил, что в 2010 году команда Леонида Черновецкого сдала в аренду земельные участки общей площадью 2,2 га в рекреационной зоне вопреки Генплану столицы и разрешила изуродовать склон Днепра. Чиновник уточнил, что суд принял решение в пользу ООО “Амадеус Ко”.
“По такой логике мы можем ожидать возвращения вертолетной площадки Виктору Януковичу”, – отметил Поворозник.
В КГГА подчеркнули, что решение Хозяйственного суда Киева от 24 января 2019 года является незаконным. Власти столицы ожидают, что “введенный в заблуждение суд” 4 февраля на заседании в 15:00 исправит “досадную ошибку” и вернет вертолетную площадку в управление городу.
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