YouTube хотят лишить «дизлайков»

Руководство YouTube рассматривает возможность убрать кнопку «Не нравится», называемую «дизлайком».

Об этом рассказал директор по управлению проектами YouTube Том Лэинг.

Поводом для обсуждения таких ограничений стали участившиеся случаи флеш-мобов, когда пользователи объединяются с целью массовой негативной оценки тех или иных видео с целью подорвать рейтинг их авторов. Один из ярких примеров – YouTube Rewind 2018, к настоящему моменту просмотренный свыше 164 млн. раз и набравший 15 млн. «дизлайков» против 2,5 млн. «лайков».

О полном запрете кнопки «Не нравится» речи не идёт – по мнению Лэинга, это было бы недемократично. Альтернативный вариант – дать владельцам YouTube-каналов возможность самим решать, будет ли у зрителей опция негативной оценки. В настоящее время авторы роликов могут скрывать от пользователей только информацию о количестве «лайков» и «дизлайков», но не сами кнопки.

Всё вышеизложенное не означает, что уже завтра на YouTube появятся видео без «дизлайков». Лэинг подчеркнул, что оценки зрителей очень важны для сервиса и его авторов, поэтому рассматриваться будут все возможные варианты.

Опцию «Не нравится» могут оставить, но отрицательная оценка будет засчитываться только после того, как пользователь выберет из предложенного списка одну из причин, по которой он хочет поставить «дизлайк».