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В правительстве предлагают разрешить областям брать кредиты у ЕБРР и Всемирного банка на ремонт дорог

В правительстве предлагают разрешить областям брать кредиты у ЕБРР и Всемирного банка на ремонт дорог

Министр инфраструктуры предлагает принять нормативный акт, которым предоставят разрешение областным органам власти привлекать международные кредиты Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также других международных финансовых организаций. Кредиты должны будут использовать на ремонт дорог.

«Хотим, если удастся, в этом году предоставить возможность областям привлекать внешнее финансирование, например, ЕБРР, ЕИБ, Всемирного банка в рамках 35% средств Дорожного фонда, которые идут на местные дороги», – сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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По его словам, привлечение кредитов международных финансовый организаций позволит ускорить проведение ремонта местных дорог в несколько раз.

«Это делается для того, чтобы не пять-десять лет ремонтировать дороги в регионах, а получить целевой кредит и в течение двух-трех лет сделать полностью ремонт, а потом по невысокой кредитной ставке выплачивать кредит и поддерживать дороги в надлежащем состоянии», – добавил Омелян.

По материалам hromadske.tv
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