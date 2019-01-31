В правительстве предлагают разрешить областям брать кредиты у ЕБРР и Всемирного банка на ремонт дорог

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министр инфраструктуры предлагает принять нормативный акт, которым предоставят разрешение областным органам власти привлекать международные кредиты Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также других международных финансовых организаций. Кредиты должны будут использовать на ремонт дорог.
«Хотим, если удастся, в этом году предоставить возможность областям привлекать внешнее финансирование, например, ЕБРР, ЕИБ, Всемирного банка в рамках 35% средств Дорожного фонда, которые идут на местные дороги», – сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Читайте также: Омелян рассказал, когда Центральный вокзал передадут в концессию
По его словам, привлечение кредитов международных финансовый организаций позволит ускорить проведение ремонта местных дорог в несколько раз.
«Это делается для того, чтобы не пять-десять лет ремонтировать дороги в регионах, а получить целевой кредит и в течение двух-трех лет сделать полностью ремонт, а потом по невысокой кредитной ставке выплачивать кредит и поддерживать дороги в надлежащем состоянии», – добавил Омелян.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко: Украина откажется от импортного газа8 ч. назад - 2997 31
В прошлом году заробитчане перевели в Украину $11 млрд - НацбанкВчера, 16:00 - 1554 16
В Украине хотят запустить пассажирские перевозки на вертолетах12 ч. назад - 1762 13
Укрзализныця получила все 30 локомотивов General Electric5 ч. назад - 773 10
Вертолетную площадку в Киеве могут вернуть Януковичу – КГГА4 ч. назад - 762 6
Бесплатные газовые счетчики украинцам установит не "Нафтогаз"7 ч. назад - 5069 3
Падение биткоина установило исторический рекорд9 ч. назад - 3872 4
Порошенко: Украина откажется от импортного газа8 ч. назад - 2997 31
Сразу три поколения iPhone не смогут обновиться до новой iOS - СМИ16 ч. назад - 2242
В Украине хотят запустить пассажирские перевозки на вертолетах12 ч. назад - 1762 13
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)9 ч. назад - 299
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1201 4
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2181
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2039
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3310