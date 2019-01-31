По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (47,502,410 млн и 52,208 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (59 и 43). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,50-27,51 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 102 активных заявок по доллару на сумму более 99,618 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,5400 – 1 00027,5000 – 20027,5000 – 10 00027,4800 – 10 00027,4800 – 8 00027,4300 – 3 00027,4300 – 25 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,4400 – 10 000

27,4500 – 5 000

27,4500 – 20 000

27,4500 – 3 600

27,4500 – 15 000

27,4500 – 29 000

27,4500 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,4784 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,4090 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.