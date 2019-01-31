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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (47,502,410 млн и 52,208 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (59 и 43). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,50-27,51 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 102 активных заявок по доллару на сумму более 99,618 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,4400 – 10 000
27,4500 – 5 000
27,4500 – 20 000
27,4500 – 3 600
27,4500 – 15 000
27,4500 – 29 000
27,4500 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,4784 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,4090 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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