Межбанк: доллар к 27,40/27,43 упал на дефиците покупателей и нехватке гривны

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,48/27,51 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене сменившегося накануне тренда на рынке гривневой ликвидности – там остались признаки сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 868,8 млн грн к отметке 43 850,5 млн грн.
Эта динамика, на первый взгляд, препятствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала.
Как и предполагалось (мы уверены, что «варяги» начнут активно скупать СКВ со вторника), первые реальные сделки с «американцем» на межбанке около 10.07 стартовали со снижения курса СКВ до 27,47/27,49 UAH/USD. «Покупателей на рынке пока не видно», – заметил наш консультант.
Около 10.45 котировки доллара на межбанке сохранили нисходящий тренд, оказавшись на отметке 27,45/27,48 UAH/USD. Можно уже с уверенностью предположить отложенный на вторник приход на рынок нерезидентов.
Отсутствие на рынке покупателей в комплекте с признаками сжатий гривневой ликвидности уронили курс безналичного доллара к 27,40/27,43 UAH/USD по состоянию на 11.05 Киева.
Около 11.27 коррекция безналичной пары доллар-гривна остановилась на цифре 27,40/27,43 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, ряды продавцов СКВ поредели.
Дополуденная коррекция долларовых цен на валютном межбанке сопровождалась признаками некоторого расширения гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по второстепенным оферам с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,00/17,50% годовых.
Эта динамика показателя жестко противоречит заметному падению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,48 / 27,51
евро – 31,53 / 31,57
российский рубль – 0,4186 / 0,4193
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1450 / 1,1452
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