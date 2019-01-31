Shell покупает производителя оборудования для зарядки электромобилей

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Greenlots, американский поставщик решений для зарядки электромобилей (EV), подписал соглашение, согласно которому становится дочерней компанией, полностью принадлежащей Royal Dutch Shell.
Компании будут совместно разрабатывать программное обеспечение и сервисы, которые «позволят развернуть полномасштабную инфраструктуру интеллектуальных зарядных станций».
Она будет нацелена на интеграцию с солнечными, ветряными и прочими «зелеными» энергогенерирующими мощностями. При этом Greenlots сохранит идентичность бренда и команду лидеров.
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