Shell покупает производителя оборудования для зарядки электромобилей

Greenlots, американский поставщик решений для зарядки электромобилей (EV), подписал соглашение, согласно которому становится дочерней компанией, полностью принадлежащей Royal Dutch Shell.

Компании будут совместно разрабатывать программное обеспечение и сервисы, которые «позволят развернуть полномасштабную инфраструктуру интеллектуальных зарядных станций».

Она будет нацелена на интеграцию с солнечными, ветряными и прочими «зелеными» энергогенерирующими мощностями. При этом Greenlots сохранит идентичность бренда и команду лидеров.

Справка Finance.ua:

Компания Greenlots, базирующаяся в Лос-Анджелесе, шт. Калифорния, реализовала свои проекты в 13 государствах.