Укрзализныця получила все 30 локомотивов General Electric

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Укрзализныця получила все 30 законтрактованных локомотивов GE.
Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
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“Последние 5 встречали в Черноморске в пятницу. Далее – маршрут уже отработан. Сначала – на Крюковский вагоностроительный завод. Там на доукомплектовании находятся еще 10 американских локомотивов” – пишет Евгений Кравцов.
По его словам, те, которые уже в работе, показывают себя крайне эффективно. Как пример – на 30% экономим топливо на участке Запорожье – Камыш-Заря – Волноваха. Кроме того, машины старого парка за сутки проходят в среднем 360 км, а тепловозы GE – 540 км.
“И еще важная цирфа: 15 новых локомотивов сегодня обеспечивают четверть теплотяги по трем региональным филиалам, где они работают: Приднепровскому, Донецкому и Одесскому”, – добавил он.
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