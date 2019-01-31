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Укрзализныця получила все 30 локомотивов General Electric

Укрзализныця получила все 30 локомотивов General Electric

Укрзализныця получила все 30 законтрактованных локомотивов GE.

Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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“Последние 5 встречали в Черноморске в пятницу. Далее – маршрут уже отработан. Сначала – на Крюковский вагоностроительный завод. Там на доукомплектовании находятся еще 10 американских локомотивов” – пишет Евгений Кравцов.

По его словам, те, которые уже в работе, показывают себя крайне эффективно. Как пример – на 30% экономим топливо на участке Запорожье – Камыш-Заря – Волноваха. Кроме того, машины старого парка за сутки проходят в среднем 360 км, а тепловозы GE – 540 км.

“И еще важная цирфа: 15 новых локомотивов сегодня обеспечивают четверть теплотяги по трем региональным филиалам, где они работают: Приднепровскому, Донецкому и Одесскому”, – добавил он.

По материалам Finance.UA
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