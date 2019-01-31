Ford начинает проектировать авто в виртуальной реальности (видео)

Дизайнеры автоконцерна Ford учатся проектировать автомобили сразу в виртуальной реальности (VR).

Об этом сообщает CNET.

Они начали использовать инструмент Gravity Sketch, чтобы создавать трехмерные макеты автомобилей в VR, что позволяет сэкономить много времени.

Отмечается, что в настоящее время около 40-50 работников концерна по всему миру экспериментируют с идеей использования Gravity Sketch для проектирования будущих авто. Они надевают гарнитуру, в каждую руку берут контроллер и начинают «рисовать» в цифровой среде.

Gravity Sketch – это общедоступный пакет программного обеспечения, который использует гарнитуру виртуальной реальности HTC Vive.

Менеджер по дизайну автоконцерна Майкл Смит убежден, что существует множество преимуществ проектирования автомобиля или даже его отдельных компонентов в VR и все они помогают значительно ускорить процесс.

Дизайнеры могут создавать сложные кривые, они могут «видеть», как выглядит машина с разных сторон, а также могут изменять формы, что было невозможно ранее.