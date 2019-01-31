Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 132 0

НБУ детализировал требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну

НБУ детализировал требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну

Национальный банк Украины детализировал требования к банкам по раскрытию информации, которая содержит банковскую тайну.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, которая содержит банковскую тайну, должно содержать относительно:

  • физических лиц-резидентов – фамилию, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии – серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины.
  • физических лиц-нерезидентов – фамилию, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии – серию) паспорта;
  • юридических лиц – наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины в форме карточки в электронном бесконтактном носителе, согласно требованиям Закона Украины “О едином демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус”.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина