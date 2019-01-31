НБУ детализировал требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну

Национальный банк Украины детализировал требования к банкам по раскрытию информации, которая содержит банковскую тайну.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, которая содержит банковскую тайну, должно содержать относительно:

физических лиц-резидентов – фамилию, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии – серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины.

физических лиц-нерезидентов – фамилию, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии – серию) паспорта;

юридических лиц – наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины в форме карточки в электронном бесконтактном носителе, согласно требованиям Закона Украины “О едином демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус”.