НБУ детализировал требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну

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Национальный банк Украины детализировал требования к банкам по раскрытию информации, которая содержит банковскую тайну.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, которая содержит банковскую тайну, должно содержать относительно:
НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины в форме карточки в электронном бесконтактном носителе, согласно требованиям Закона Украины “О едином демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус”.
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