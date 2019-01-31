Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)

Основатель SpaceX Илон Маск показал первый запуск двигателя Raptor, который будет установлен на космическом корабле Starship.

Соответсвующее видео Маск опубликовал в twitter.

“Первый запуск двигателя Starship Raptor! Очень горжусь отличной работой команды SpaceX!!”, – написал он.

Как сообщал Маск, тяга двигателя Raptor составляет 200 тонн. В следующей версии тяга будет увеличена до 250 тонн. Для сравнения, двигатель Merlin 1D, который используется на ракетах семейства Falcon, способен развивать тягу до 82 тонн.

Справка Finance.ua:

SpaceX разрабатывает Starship и гигантскую ракету Super Heavy, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие пункты назначения по всей Солнечной системе.