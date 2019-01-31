Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)

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Основатель SpaceX Илон Маск показал первый запуск двигателя Raptor, который будет установлен на космическом корабле Starship.
Соответсвующее видео Маск опубликовал в twitter.
“Первый запуск двигателя Starship Raptor! Очень горжусь отличной работой команды SpaceX!!”, – написал он.
Как сообщал Маск, тяга двигателя Raptor составляет 200 тонн. В следующей версии тяга будет увеличена до 250 тонн. Для сравнения, двигатель Merlin 1D, который используется на ракетах семейства Falcon, способен развивать тягу до 82 тонн.
4 февраля 2019 г.
Preparing to fire the Starship Raptor engine at
SpaceX</a> Texas <a href="https://t.co/8JCOi1BG6z">pic.twitter.com/8JCOi1BG6z</a></p>— Elon Musk (elonmusk) 1 февраля 2019 г.
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