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Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)

Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)

Основатель SpaceX Илон Маск показал первый запуск двигателя Raptor, который будет установлен на космическом корабле Starship.

Соответсвующее видео Маск опубликовал в twitter.

“Первый запуск двигателя Starship Raptor! Очень горжусь отличной работой команды SpaceX!!”, – написал он.

Как сообщал Маск, тяга двигателя Raptor составляет 200 тонн. В следующей версии тяга будет увеличена до 250 тонн. Для сравнения, двигатель Merlin 1D, который используется на ракетах семейства Falcon, способен развивать тягу до 82 тонн.



Справка Finance.ua:

  • SpaceX разрабатывает Starship и гигантскую ракету Super Heavy, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие пункты назначения по всей Солнечной системе.
  • По словам Маска, первая миссия на Красную планету с экипажем и сотней пассажиров может состояться уже в середине 2020-х годов, если разработка и испытания пройдут успешно.
По материалам Економічна Правда
  • i

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