В Сингапуре построят самую длинную подземную линию метро

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Администрация наземного транспорта Сингапура (LTA) обнародовала подробности прохождения трассы длиной 29 км и местоположения 12 станций первой очереди трансостровной линии метрополитена (CRL), которую планирует открыть в 2029 году.
Строительные работы начнутся в 2020 году.
Новая линия, которая станет восьмой по счету в Сингапуре и самым длинным полностью подземным маршрутом (50 км), пройдет через жилые и промышленные районы и свяжет центр с северо-востоком и востоком города.
По прогнозам, в первые годы после завершения строительства ее услугами будут пользоваться 600 тыс. человек в сутки, а в перспективе пассажиропоток превысит 1 млн человек.
CRL должна улучшить качество жизни более чем 100 тыс. домохозяйств, усилить связность транспортной сети города, улучшить доступность популярных мест отдыха.
Продолжаются инженерные изыскания для двух других очередей строительства линии, включая два варианта подземной трассы.
Окончательное проектное решение будет принято с учетом мнений всех заинтересованных сторон. На площади 57 га построят эксплуатационно-ремонтное депо на 80 поездов.
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